Тимошенко грозиться влаштувати тест українській Феміді

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до Печерського районного суду Києва зі скаргою, в якій просить визнати незаконною постанову Генеральної прокуратури про порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам перед черговим відвідуванням Генпрокуратури.

«Ми хочемо пройти всі можливі інстанції в країні для того, щоб показати українському суспільству, що ми маємо замість судів. Це буде тест», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» заявила, що наполягатиме на публічному проведенні судового засідання з розгляду її скарги у Печерському райсуді.

«Я наполягаю на тому, щоб оскарження постанови про порушення кримінальної справи по всім газовим контрактам розглядалося в суді публічно із запрошенням засобів масової інформації, правозахисних організацій», - додала вона.

«Сьогодні вже пройшов термін розгляду моєї скарги про незаконність порушення проти мене кримінальної справи в Печерському суді, і ми сьогодні будемо відстежувати, наскільки суд буде порушувати закон, який передбачає п’ятиденний термін розгляду скарги», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, народний депутат України Сергій ВЛАСЕНКО, якого Ю.ТИМОШЕНКО обрала собі як захисника, уточнив, що відповідна скарга була подана до Печерського райсуду 4 травня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році.