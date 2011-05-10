Тимошенко домоглася свого

Генеральна прокуратура України дозволила екс-прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО залучити народного депутата України Сергія ВЛАСЕНКА в якості її захисника в рамках кримінальної справи щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Генеральної прокуратури.

«Сьогодні Сергій ВЛАСЕНКО офіційно допущений Генеральною прокуратурою в якості мого захисника», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, це підтверджує законність її вимоги у можливості залучення народного депутата в якості громадського захисника. «Ми були праві, і ми дійсно вимагали законних дій. І сьогодні вже очевидно, що прокуратура чинила саботаж, тому що Адміністрація Президента забороняли допускати С.ВЛАСЕНКА всупереч закону», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура раніше відмовляла Ю.ТИМОШЕНКО у залученні С.ВЛАСЕНКА до справи щодо газових угод як її захисника.

На початку квітня Генпрокуратура порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році.