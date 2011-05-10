Наша Україна вимагає відставки Могильова через події у Львові

Голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО покладає відповідальність за події у Львові 9 травня на владу і вимагає відставки міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «замість соціальної допомоги ветеранам та гідного вшанування пам’яті мільйонів українців, які загинули в роки Другої світової війни, ми отримали пакет провокацій, спрямованих на розкол українського суспільства».

Як підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, громадянське протистояння було спричинене прийнятим владною більшістю у Верховній Раді України законом про обов’язкове використання червоного прапору під час відзначення Дня Перемоги. «Хоча для будь-кого зрозуміло, що символіка радянського тоталітарного режиму не може об’єднати український народ», - зауважив політик.

Він підкреслив, що 9 травня з офіційних трибун майже нічого не прозвучало про вклад українського народу у перемогу над німецьким нацизмом, про те, що українці Олексій Берест та Петро Щербина підняли прапор перемоги над Рейхстагом, про важку ціну, яку заплатили наші діди за цю перемогу.

«9 травня у Львові правоохоронні органи не забезпечили громадського порядку та виконання рішень суду щодо заборони масових заходів провокаторів. Вперше за багато років у мирному українському місті сталися вуличні сутички та стрілянина. Тому «Наша Україна» вимагає відставки міністра внутрішніх справ», - заявив голова політради партії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.