Азаров: Екстремісти не повинні зіпсувати репутацію Львова

Екстремісти не повинні зіпсувати репутацію Львова як гостинного міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Влада зобов`язана унеможливити насильницькі дії, кримінальні прояви, які пов`язані з порушенням прав людини. Я не сприймаю і ніколи не сприйму, що наші громадяни не можуть завжди відчувати себе захищеними, де б вони не знаходилися у своїй країні. Я глибоко переконаний: Львів – гордість України, чудове, гостинне місто, і не можна дозволити екстремістам намагатися зіпсувати його репутацію», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, він наголосив, що свято 66-ї річниці Перемоги пройшло на гідному рівні, ветерани «знову відчули гордість» і побачили повагу до свого подвигу.

За словами голови уряду, молодше покоління сприймає свято Перемоги як об`єднавчий національний символ. «Я переконаний, що в майбутньому ми будемо крокувати саме як нація переможців людиноненависницької ідеології фашизму. Відзначення Дня Перемоги засвідчило, що Україна базує свій розвиток на загальнолюдських цінностях, у системі яких перемога над нацизмом, безперечно, знакова подія, перед якою наші люди схиляються і будуть далі вдячно схиляти голови», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Водночас він зазначив, що святкування Дня Перемоги засвідчило, що українське суспільство відкидає «розкольницькі спроби спотворити величний подвиг нашого народу під час Великої Вітчизняної війни».