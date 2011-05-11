Тризубівці кажуть, що їх речі й документи зникли в міліції

Обвинувачені в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі члени “Тризуба” досі не можуть отримати в міліції вилучені при затриманні особисті речі й документи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі громадської організації «ГРАД», яка підтримує «тризубівців».

Так, за їх інформацією, не повернули речі 4 членам «Тризуба»: Анатолію ОНУФРІЙЧУКУ, Олексію ЗАНУДІ, Юрію ПОНОМАРЕНКУ й Віталію ВИШНЮКУ, яких звільнили із СІЗО більше місяця тому.

У переліку майна, яке правоохоронці не повертають (хоча воно не залучено до матеріалів справи як речові докази), за даними ГО «ГРАД», паспорт, водійські права, ідентифікаційний код, гроші, срібні прикраси, мобільні телефони, ноутбук, ключі, книги та одяг.

«Із дев`яти обвинувачених четверо, яким не повернули речі, написали заяви на ім`я начальника Жовтневого райвідділу міліції Запоріжжя (саме цей відділ вів досудове слідство у справі Сталіна) з проханням повернути вилучені речі», - повідомили в прес-службі, зазначивши, що, незважаючи на це, речі досі не повернено.

«За словами "тризубівців", працівники Жовтневого райвідділу міліції прямо говорять, що не знають, де їхні речі. Цілком імовірно, що їх просто загубили, оскільки "тризубівців" заарештовували в різних містах, згодом перевозили в Запоріжжя й там неодноразово переводили по різних інстанціях», - пояснили в ГО «ГРАД», зазначивши, що «неповернення особистих речей і документів є грубим порушенням прав людини і чинного законодавства».