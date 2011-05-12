Кучма переконує Пшонку, що тікати не збирається

Колишній Президент України Леонід КУЧМА звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд з місця постійного проживання, обраного стосовно нього слідчими відомства у березні 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Л.КУЧМИ.

У клопотанні зазначено, що запобіжний захід застосовано безпідставно та без врахування положень ч. 2 ст. 148 Кримінально-процесуального кодексу України, оскільки Л.КУЧМА не тільки не намагається ухилитись від слідства та виконує всі вимоги ГПУ, а й навпаки, є найбільш зацікавленою особою у встановленні істини у справі.

Крім того, при застосуванні запобіжного заходу не враховано, що, з згідно Конституцією, за Л.КУЧМОЮ зберігається і охороняється законом звання Президента України.

Як зазначено у клопотанні, обмеження вільного пересування другого Президента України є значною перешкодою до здійснення ним активної громадської діяльності, як в Україні, так і за її межами.

Л.КУЧМА сподівається на позитивне рішення генерального прокурора України.

Коментуючи клопотання, він заявив: “Призначений мені запобіжний захід - не виправданий. Я точно не збираюся ховатись – це, я думаю, очевидно для всіх. Я більше, ніж будь-хто зацікавлений, щоб були покарані справжні винуватці й знайдена істина. Я віддав моїй країні все своє життя. І честь свою я буду захищати тільки тут”.

Л.КУЧМА вважає, що запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд обраний для того, щоб принизити його. “Ті, хто хочуть принизити мене особисто, змушуючи просити дозволу відвідати у День Перемоги могилу батька, напевно, не розуміють, як це виглядає з боку. Підписка про невиїзд для людини, яка довічно має статус Президента держави - це приниження передусім для цієї держави. Кращою гарантією для правосуддя є не підписка, а моє слово, слово Президента. Тому я так переконливо прошу скасувати мені цей запобіжний захід”.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу за ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.