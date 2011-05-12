Сьогодні депутатам Львівської обласної ради, зокрема депутатам від ВО «Свобода», вручили повістки в міліцію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», про це заявила голова фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірина СЕХ сьогодні на позачерговій сесії Львівської обласної ради.

За даними прес-служби, повістки вручили депутатам у сесійній залі, коли вони зібралися на засідання. «У повістках за підписом старшого слідчого Слідчого управління ГУ МВСУ у Львівській області Є.ШТОКАЛА йдеться, що депутатові необхідно з’явитися в управління «у зв’язку з розглядом матеріалів в порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу України (обов`язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і порядок їх розгляду – УНІАН)», – йдеться у повідомленні.

«Це наслідок того, що депутати обласної ради, згідно із Законом про статус депутатів місцевих рад, поспілкувалися з головою облдержадміністрації», - сказала І.СЕХ.

Звертаючись до голови ОДА Михайла ЦИМБАЛЮКА, присутнього на засіданні, вона зазначила, що чинній владі не вдасться побудувати «поліцейську державу».

«На всіх тюрем не вистачить, усіх не посадите. І у Львові, хоч ви і поліцай, поліцейську державу не побудуєте, ми цього вам не дамо. Революція буде! Соціальна і національна революція. І вам цього не вдасться зробити ні тут у Львові, ні в жодному куточку України, починаючи від Луганська і закінчуючи нашими теренами», – заявила депутат облради.

«9 травня 2011 року вся Європа здригнулася. У столиці України Києві, на Хрещатику, майоріли червоні прапори. Президент української держави Віктор ЯНУКОВИЧ стояв поряд з портретом тирана, стояв поряд з портретом Йосипа Сталіна. 9 травня українці і львів’яни здригнулися. Під червоними прапорами у місті Львові за допомогою влади, за допомогою міліції ще раз було зґвалтовано нашу пам`ять, ще раз було зґвалтовано наших дідів і прадідів, і стогони з тюрми на Лонцького було чути аж до пагорбу Слави», – зазначила у виступі І.СЕХ.

За її словами, події у Львові 9 травня були не провокацією, а наступом. «Це - наступ на залишки українства. Це - наступ на твердиню України, яка ще залишилась і висловлює свій протест проти того, що сьогодні робить центральна влада. Сьогодні в цьому залі сидить голова облдержадміністрації – один із гвинтиків цієї репресивної машини, яка хоче задушити Україну. Та цього не буде, їм це не вдасться», – сказала вона на завершення.