Берлусконі програє вибори в Італії

Лівоцентристська опозиція Італії святкує перемогу на адміністративних виборах, які пройшли в неділю і понеділок у ряді провінцій і міст країни, повідомляє кореспондент РІА "Новини". За попередніми даними, кандидати від Демократичної партії (ДП) вже після першого туру голосування обрані мерами Турину та Болоньї, а в Мілані представник ДП несподівано випереджає кандидата від правлячої партії "Народ свободи".

"Ми виграли, а вони (правляча партія) програли", - так прокоментував попередні результати голосування лідер провідної опозиційної сили країни - Демократичної партії П`єр Луїджі Берсані.

Основна увага ЗМІ була прикована до голосування в Мілані, Турині, Болоньї та Неаполі, де вибір міського голови, на думку місцевих аналітиків, став для політичних партій і, головним чином, для партії прем`єр-міністра Сільвіо Берлуськоні "Народ свободи" тестом на популярність, який підніс неприємний сюрприз голові уряду та його соратникам.

За попередніми підсумками, кандидат ДП П`єро Фассіно (Piero Fassino) стає мером Турина вже після першого туру вибору, набираючи 57,1% голосів виборців. Його однопартієць Вірджініо Мерола (Virginio Merola) також у першому турі виграє в Болоньї з 52,01%.

У двох інших ключових містах - Мілані й Неаполі може знадобитися другий тур. Але якщо в Неаполі ситуація для партії Берлусконі більш-менш оптимістична - кандидат НС Джанні Леттьєрі (Gianni Lettieri), набираючи 40,5%, перемагає в першому турі, то в Мілані підсумки голосування, швидше за все, розчарують. Щоб надати максимальну підтримку своєму кандидатові, Берлусконі навіть очолив виборчий список партії. Проте поки картина складається не в їх користь: чинний голова, представниця правлячої партії Летиція Моратті набирає лише 41,7%, натомість кандидат від лівоцентристів Джуліано Пізапія (Giuliano Pisapia) одержує 47%.