Тимошенко через хворобу не прийде на конкурс

Лідер “Батьківщини” Юлія ТИМОШЕНКО через хворобу скасувала раніше заплановану участь у врученні премій переможцям ХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

Церемонія нагородження відбудеться сьогодні, 17 травня. На прохання Ю.ТИМОШЕНКО голова парламентського Комітету з питань культури Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ представить на урочистостях партію "Батьківщина", яка вже другий рік поспіль надає підтримку у проведенні конкурсу.

"Конкурс став справжнім загальноукраїнським та світовим святом української мови, - йдеться у зверненні Ю.ТИМОШЕНКО до переможців конкурсу. - Всією душею я з вами. Бо твердо вірю, що мова Шевченка та Франка, Лесі Українки та Коцюбинського, Симоненка та Стуса здобуде достойне місце в нашому суспільстві, отримає такий же вплив, як і російська – в Росії, польська – в Польщі, французька у – Франції. Як яскраво продемонстрував конкурс імені Петра Яцика, це залежить не лише від держави, але й від кожного з нас.

Як зазначила лідер “Батьківщини”, “з українською мовою боролися завжди, у братніх обіймах душили все українське, як раніше, так і тепер. Колись виходили валуєвські та емські укази, а нині закривають українські школи, іменем великого Шевченка намагаються знищити конкурс імені Яцика, підміняють державний статус української мови”.

Попри все, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, конкурс імені Петра Яцика відбувся. “Ми всі перемогли. Перемогли організатори, бо попри численні перешкоди та відверту протидію міністра-україножера успішно провели його. Перемогли учителі, які зуміли підготувати таких прекрасних дітей, якими пишається вся країна. Перемогли діти, які продемонстрували велику любов до рідного слова. Переміг український народ, який цим конкурсом засвідчив, що здатний до самоорганізації та, не зважаючи на панування антиукраїнської влади, утверджує реальний статус державної мови", - йдеться у зверненні.