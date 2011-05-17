Перевізникам настійно «рекомендують» не везти людей до Києва

Громадські організації «Союз перевізників України» і «Союз водіїв», підтримуючи акцію «ВПЕРЕД», візьмуть участь у Весняному марші протесту, який відбудеться 19 травня під стінами Верховної Ради України в Києві. Тим часом, сьогодні надходять сигнали з регіонів, перевізникам наполегливо «рекомендують відмовитися від участі в акції, погрожуючи «проблемами».

Про це УНІАН повідомили в ГО «Союз водіїв».

Тому «Союз перевізників України» і «Союз водіїв» звертаються до ДАІ не перешкоджати руху учасників Весняного маршу протесту, а також до ЗМІ - сприяти об'єктивному висвітленню ходу підготовки до акції протесту.

«За словами багатьох перевізників, зараз у різних куточках держави працівники ДАІ «рекомендують» їм відмовитися від участі в цій акції протесту, - стверджує голова правління ГО «Союз водіїв» Сергій ОВЧИННИКОВ. - Інакше підприємці матимуть проблеми з Державтоінспекцією. Тому ми закликаємо працівників ДАІ утриматися від неправомірних дій і не перешкоджати руху транспорту, який перевозитиме учасників акції. Сподіваємося, що представники Державтоінспекції виконуватимуть тільки свої прямі обов'язки по нагляду за дорожнім рухом і не створюватимуть штучних надуманих перешкод для людей, які мають намір мирно висловити свій протест проти дій влади, яка порушує їх конституційні права».

Громадські організації також звертаються до журналістів центральних і місцевих ЗМІ за підтримкою. Як сказано в повідомленні, «сьогодні вони знищують підприємців - завтра візьмуться за вас. Журналісти! Ми чекаємо Вашої підтримки. Від ваших об'єктивних репортажів, інформаційних повідомлень, теле- і радіосюжетів залежить майбутнє нашої країни. ДАВАЙТЕ покажемо, що ми - народ! Захистимо свої права і свободи разом».

Автори звернення просять представників ЗМІ «забезпечити максимальне висвітлення виїзду автобусів з мітингуючими в напрямку Києва напередодні 19 травня, по можливості супроводжувати колони, фіксувати незаконні дії представників силових органів, оперативно висвітлювати всі факти обмеження конституційних прав громадян у пресі, по телебаченню і радіо, максимально використовувати можливості Інтернет».

«Пам'ятайте! Сьогодні влада не дає нам проявити свою цивільну позицію - завтра вони не дадуть вам говорити правду», - зазначив С.ОВЧИННИКОВ.

Як повідомлялося, перевізники раніше висунули владі конкретні вимоги, серед яких: розробити і затвердити Державну програму розвитку пасажирського автомобільного транспорту, привести Закон України «Про автомобільний транспорт» у відповідність з вимогами Закону «Про основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», а саме - відмінити норму, яка передбачає проведення рейдових перевірок, а також визначити чіткий і вичерпний перелік документів, необхідних при здійсненні того чи іншого виду перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Крім того, перевізники вимагають забезпечити прозорість, недопущення корупції, створення на рівних умовах участі в конкурсі приватних перевізників (фізичних осіб) і автопідприємств, встановити відповідальність власників автостанцій за надання неякісних послуг пасажирам і перевізникам, а також за необгрунтоване підняття тарифів на свої послуги.

Союз перевізників також вважає за необхіднем терміново ввести адресну допомогу пасажирам, яким законодавством України надано право на пільговий проїзд. До введення цієї допомоги необхідно забезпечити своєчасну і в повному об'ємі компенсацію втрат перевізникові, що перевозить пільгові категорії пасажирів і регулювання тарифів.

«Зараз перевізники щодня стикаються із значною кількістю проблем, пов'язаних з недосконалістю існуючого автотранспортного законодавства, - зазначає президент ГО «Союз перевізників України» Валентин ДЕМЧУК. - Були проведені переговори з керівництвом Міністерства інфраструктури України, в результаті яких досягнуті попередні домовленості за рішенням цих проблем. Тому ця акція поки мати лише попереджувальний для влади характер. У разі невиконання цих домовленостей найближчим часом, ми будемо змушені вдатися до безстрокових акцій протесту по всій країні».

Докладніше про акцію «Вперед» можна дізнатися на сайті www.govpered.org.ua

Як повідомляв УНІАН, 12-15 травня в містах України відбулися мітинги на підтримку Всеукраїнської громадянської протестують проти соціально-економічної політики уряду, і виступають за прийняття «Народної реформи» - пакета законопроектів, підготовлених за ініціативою народного депутата Наталії КОРОЛеВСЬКОЮ. На 19 травня в Києві біля Верховної Ради запланований загальний Весняний марш протесту.