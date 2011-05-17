Янукович переселив сім'ю з 10 дітьми - з 14,5 м кв на 87 м кв.

У Миколаєві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вручив ключі від квартири та ордер багатодітній сім`ї Андрія та Тетяни ЧЕРНИШОВИХ, які виховують десятеро дітей.

Як повідомляє прес-служба глави держави, наприкінці минулого року В.ЯНУКОВИЧ доручив місцевій владі у 2011 році забезпечити житлом родину, яка мешкала в однокімнатній квартирі житловою площею 14,5 м кв. Тепер багатодітна родина переїде до нового помешкання площею 87 м кв. у новобудові, розташованій на тій самій вулиці, що й їхня стара квартира.

Новий будинок зведено у рамках реалізації Програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, які потребують покращення житлових умов.

За кошти місцевого осередку Партії регіонів новоселам придбали меблі та побутову техніку.

Управління у справах сім`ї та молоді ОДА подарувало родині ЧЕРНИШОВИХ мікрохвильову піч, посуд тощо.

Президент побажав цій родині сімейного щастя та подарував дітям солодощі й фрукти.

Зі свого боку А.ЧЕРНИШОВ подякував В.ЯНУКОВИЧУ за турботу про його родину, за те, що глава держави знайшов час особисто вручити новоселам ключі від нового помешкання. «Для нас це дуже велика радість. Ми щасливі», - сказав він, нагадавши, що родина багато років чекала на вирішення своїх житлових проблем.

Т.ЧЕРНИШОВА також звернулася до Президента з проханням посприяти у питанні присвоєння їй почесного звання «Мати-героїня».

Талановиті малюки родини ЧЕРНИШОВИХ подарували В.ЯНУКОВИЧУ на згадку альбом зі своїми малюнками.

*** У родині ЧЕРНИШОВИХ виховуються 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Наймолодша дитина в родині народилася торік, старша дочка навчається у п’ятому класі.