Чехія висилає з країни військового аташе України

Чехія вирішила вислати з країни співробітника українського посольства, який є військовим аташе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Олег ВОЛОШИН.

«Нам не було сказано, що нашого аташе в чомусь звинувачують. Було чітко сказано, що це крок у відповідь (на висилку чеських дипломатів із України)", - сказав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Міністерство закордонних справ України заявило, що двоє чеських дипломатів оголошені в Україні персонами нон-грата.

За даними СБУ, викрито розвідувально-підривну діяльність аташе з питань оборони Посольства Чеської Республіки в Україні полковника Зденека КУБІЧЕКА і військового аташе майора Петри НАВОТНОЇ, які, прикриваючись дипломатичним статусом, здійснювали шпигунську діяльність зі збору інформації військово-технічного і військово-політичного характеру з обмеженим доступом.

Тим часом перший віце-прем`єр і голова чеського МЗС Карел ШВАРЦЕНБЕРГ висловив переконання, що оголошення Україною персонами нон-грата двох чеських дипломатів є мірою у відповідь на надання притулку в Чехії екс-міністру економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ.