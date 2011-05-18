Тимошенко: Найвищі компліменти Людмилі Савченко

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО підтримала синоптика Гідрометцентру Людмилу САВЧЕНКО за «героїзм» у прямому ефірі Національного радіо.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter.

«Найвищі компліменти Людмилі САВЧЕНКО. Ми навіть не помітили, як знову стало героїзмом просто казати правду», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, 12 травня у вечірньому ефірі Національного радіо під час прямого включення з Гідрометцентру Л.САВЧЕНКО, розповідаючи про погоду, сказала: «Не можна залишатися байдужим до тієї казкової краси, що доповнюються ніжними, неповторними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні. Незрозуміло, як можна не любити цей райський куточок на землі, цю країну, український народ, щоб так знущатися з нього. Поки що нас пестить лише лагідне весняне сонечко. Воно і завтра зігріватиме теплом жителів усієї України – від сходу до заходу, від північних областей до Криму. І хоч погодні умови в цих регіонах часом бувають різні, та ми - єдиний український народ, і дай Боже, щоб нас ніколи і нікому не вдалося роз`єднати».

Після цього, джерела «Української правди» у Національній радіокомпанії повідомили, що Нацрадіо відмовилось від прямих включень з Укргідрометцентру. Перший заступник гендиректора, директор дирекції інформаційного мовлення НРКУ Роман ЧАЙКОВСЬКИЙ підтвердив, що тепер прогнози погоди виходять в запису. «Ключовий момент – якщо людина говорить про погоду, вона має говорити про погоду. Це не та тема, яка варта уваги. Коли людина говорить про погоду, вона має розповідати про погоду оперативно, кваліфіковано, якісно, дотепно, але погоду. От і все», - цитує його слова УП.

Зі свого боку, Л.САВЧЕНКО зазначила, що була готова до того, що Нацрадіо усуне її від прямих ефірів після критичних слів щодо ситуації в країні. «Я зробила те, що зробила. У мене був такий настрій, я так думала, це мої переконання. Вони не змінилися. Я сама думала, що більше виходити в ефір не буду», - сказала Л.САВЧЕНКО.