Табачник похизувався, що у нього вже є місце на Байковому

13:58, 18 травня 2011
Політика
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У єдиного зі всього уряду

Міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник після засідання уряду сказав журналістам, що не боїться відставки у зв’язку з нестачею підручників у школі.

Він зазначив, що державне замовлення щодо забезпечення шкіл підручниками було виконане на 100% у межах тих коштів, які були виділені. "Звичайно, що коштів на всі підручники не вистачає, тому немає стовідсоткового забезпечення. Це констатувала прокуратура, що є 87% (від потрібних коштів)", - додав Д.Табачник.

Він також зазначив, що наразі його відомство звіряє розподіл тиражів підручників.

На уточнююче запитання журналістів, як він ставиться до того, що у зв’язку з такою ситуацією припускають його відставку, міністр відповів: "Ви про це мрієте, але не робіть свої мрії надбанням дійсності… Я до цього ставлюсь спокійно. Людина, яка єдина з усього уряду не потребує, принаймні, за державний кошт ділянки на Байковому цвинтарі, бо має там сімейні вже 150 років, нічого не боїться".

Українські національні новини

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