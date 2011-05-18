Аль-Каїда обрала собі лідера

Лідером «Аль-Каїди» замість вбитого Усами бен Ладена став колишній офіцер єгипетського спецназу Саїф АДЕЛЬ.

Про це Reuters розповів Номан БЕНОТМАН з аналітичного центру Кьюлліам, який займається дослідженням ісламістських форумів.

С.АДЕЛЬ вважається одним із провідних військових фахівців «Аль-Каїди». Він допомагав планувати теракти проти американських посольств у Найробі і Дар-Ес-Саламі в 1998 році та займався створенням навчальних таборів для бойовиків у Судані й Афганістані в 1990-х роках, повідомляє Al Arabiya.

Після 11 вересня 2001 року С.АДЕЛЬ втік до Ірану, де до нього була застосована форма домашнього арешту. Рік тому він виїхав з Ірану і зараз перебуває, імовірно, в Афганістані чи Пакистані.