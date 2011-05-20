Азаров спитає з губернатора, який «відзначився» вже вдруге

Влітку поточного року в Україні планується оздоровити 2,5 млн. дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів України, присвячене питанням організації дитячого відпочинку і своєчасної виплати зарплат працівникам бюджетної сфери.

«Це близько 55% усієї чисельності дітей в Україні. З бюджету на ці цілі бути спрямовано близько 180 млн. грн.», - сказав Н.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що до відкриття готові лише 57% установ, призначених для відпочинку і оздоровлення дітей.

За словами прем`єра, у низці областей спостерігається неготовність об`єктів до приймання дітей на відпочинок.

«Жодна не готова (дитяча установа – УНІАН) у Запорізькій області. Ми сьогодні запитаємо з керівника Запорізької області, чого ж він так відповідає, то з овочесховищами вирізнився, тепер з дитячими установами», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він відзначив незадовільну готовність до періоду оздоровлення дітей Закарпатської, Полтавської, Чернівецької, Чернігівської та низки інших областей.