“Батьківщина” просить Євросоюз не карати українців за Януковича

Європейська інтеграція України є стратегічною метою та основним завданням діяльності політичної партії «Батьківщина» та її лідера Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії з нагоди проведення в Україні Дня Європи.

«Як найбільш інтегрована в європейські структури політична сила України, асоційований член Європейської народної партії, до складу якої входять 73 партії-члени з 39 країн, 15 голів країн-членів ЄС – партія «Батьківщина» вже за самим визначенням повинна мати євроінтеграцію за головну мету», - наголошують у партії.

У «Батьківщині» переконані, що саме прагненню українців бути рівноправним членом єдиної європейської сім’ї народів має бути підпорядкована вся внутрішня та зовнішня політика України.

Перебуваючи сьогодні в опозиції, «Батьківщина», як підкреслюється в заяві, робить все від неї залежне, щоб прискорити вступ України до Європейського Союзу через запровадження безвізового режиму, створення зони вільної торгівлі та отримання статусу асоційованого члена ЄС. “Під час кожної зустрічі з керівництвом європейських країн лідер партії «Батьківщина» переконує європейських партнерів України не карати її громадян за авторитарний, антидемократичний характер влади ЯНУКОВИЧА, не позбавляти їх та майбутні покоління українців європейської перспективи”, - зазначають в партії.

«Антинародна влада рано чи пізно піде, а цінності об’єднаної Європи, до яких консолідовано прагнуть українці незалежно від їхніх політичних поглядів по обидва боки Дніпра, - залишаться навічно», - йдеться у заяві.

У «Батьківщині» переконані, що День Європи в Україні має стати не просто черговим святом, а днем, коли діюча влада має замислитися над щирістю своєї євроінтеграційної політики.

«Ми регулярно чуємо, як Президент ЯНУКОВИЧ на словах клянеться у вірності євроінтеграційним прагненням, однак на практиці щодня маємо все нові й нові докази нещирості слів Президента. Це стосується не лише немислимих у Європі політичних репресій, порушення прав і свобод громадян, наруги над свободою слова та шаленої корупції. Найбільше насторожує те, що влада ЯНУКОВИЧА рухається в Європу з поверненою на Схід головою за принципом «один крок вперед, два кроки назад», - наголошують у партії «Батьківщина».

У День Європи партійці дякують усім українським друзям в Європейському Союзі та серед його керівництва; тим європейським політикам і громадським діячам, які у нелегкі для української демократії часи щиро вболівають за Україну і добробут наших громадян.