Наша Україна б'є на сполох щодо Десятинної церкви

Партія «Наша Україна» направила депутатське звернення до прокуратури міста Києва з вимогою провести перевірку законності будівельних робіт біля фундаменту Десятинної церкви на території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Звернення направив керівник партійної групи «Нашої України» в парламенті, народний депутат України Зіновій ШКУТЯК, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Наша Україна» вимагає невідкладно зупинити ведення будь-яких будівельних робіт на місці Десятинної церкви, а також надати інформацію про підстави будівельних робіт, замовників та підрядників.

За повідомленням ЗМІ, 25 травня близько 23.00 біля фундаменту Десятинної церкви почалося вивантаження будівельних вагончиків. При цьому представники забудовника відмовилися пред’явити будь-які дозвільні документи на проведення робіт охороні заповідника та працівникам міліції, які були викликані на місце подій.

Українське та міжнародне законодавство передбачає пряму заборону здійснювати будь-яке будівництво на території автентичних історичних пам’яток. Так зване відтворення Десятинної церкви є прямим порушенням норм світового пам’яткоохоронного законодавства: Міжнародної хартії з консервації й реставрації пам’ятко та визначних місць (Венеція, 1964 р.), Хартії з охорони та використання археологічної спадщини (Лозанна, 1990 р.), Європейської конвенції з охорони археологічної спадщини (Валетта, 1992 р.), Конвенції ЮНЕСКО про захист світової культурної та природної спадщини, що підписані та ратифіковані Україною, наголошують у «Нашій Україні».