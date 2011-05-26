Польський експерт: справа Луценка має дуже мало спільного з правосуддям

Багато обставин, що супроводжують процес екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, показують, що він має дуже мало спільного з правосуддям, незалежно від того, чи екс-міністр зробив те, в чому його прокуратура звинувачує, чи ні.

Про це заявив експерт Польського інституту міжнародних справ Лукаш АДАМСЬКИЙ у Варшаві під час робочої зустрічі з експертами Інституту Горшеніна, повідомляє Lb.ua.

«Справа Ю.ЛУЦЕНКА має радше характер політичної розправи, показового процесу, який має залякати інших потенційних противників нинішньої влади. Це так здається з обставин», - сказав експерт.

На його думку, «ситуація, коли колишній міністр внутрішніх справ цілий місяць голодував, показує складність даного процесу. Заплановано, аби людина стала таким «цапом відбувайлом», а тут виявилося, що вона не погодилася з цією роллю, що вона почала голодування».

Л.АДАМСЬКИЙ наголосив, що «це не значить, що я кажу, що Ю.ЛУЦЕНКО не винен», однак експерт висловив думку, що Ю.ЛУЦЕНКО «повинен відповідати на звинувачення з волі, або треба дуже швидко закінчити процес. Було б оптимально, якби цей процес був проведений максимально прозоро».

На запитання, чи можлива подібна ситуація в Європі, Л.АДАМСЬКИЙ відповів: «Так, бували випадки, що за порушення законів та корупцію політики отримували строк у в’язниці. Але політичної помсти опонентам немає. У сучасній Європі такий процес неможливий. В Європі цього не може бути, бо правосуддя та політики знаходяться під наглядом суспільства. Суддя мусить дотримуватися законів».