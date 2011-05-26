Попов натякнув Черновецькому, що можна не хвилюватися

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ наголошує, що дострокові вибори в Києві можуть відбутися лише на підставі обставин, визначених законодавством.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи ініціативу опозиційних сил у Київраді про дострокове припинення повноважень Київського міського голови.

На запитання, чи підтримує він відповідні заяви фракцій «БЮТ-Батьківщина» та «УДАР Кличка», О.ПОПОВ відповів: «А як я повинен це підтримати?», і продовжив: «З приводу законності у мене така думка: у законі чітко визначено, при яких обставинах можуть бути дострокові вибори – там чітко прописано… Якщо є наявність таких обставин – повинні бути вибори. Якщо нема – це не вирішує КМДА, а це вирішує або суд, або Верховна Рада, або саморозпуск парламенту чи добровільна відставка вибраного керівника».

Голова КМДА наголосив, що підстави для дострокових виборів «можуть бути згідно із законом».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Печерський райсуд столиці задовольнив позов Віталія КЛИЧКА з приводу бездіяльності мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Фракція “УДАР Кличка” має намір на підставі цього рішення ініціювати у Київраді розгляд питання про дострокове припинення повноважень Київського міського голови, а також направлення звернення до Верховної Ради щодо призначення дострокових виборів у Києві. Таку ж ініціативу озвучує фракція «БЮТ-Батьківщина».