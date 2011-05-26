Азаров: рано або пізно корупційні схеми будуть зруйновані

Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що рішення американського суду про повернення у державний бюджет України понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Юлії ТИМОШЕНКО на придбання медичних препаратів за завищеними цінами, є “серйозним уроком усім чиновникам, і насамперед нинішнім, які здійснюють державні закупівлі”.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну коментарі М.АЗАРОВА.

“Ухвалено дуже важливе рішення американського суду про те, що ціни, за якими попереднім урядом закупалася вакцина, завищені. Схеми, які використовувалися посередниками при закупівлі, привели до того, що для України вартість вакцини виявилася серйозно завищеною. І суд прийняв рішення: 19 мільйонів доларів повернути Державі Україна. Це тільки початок тієї великої роботи, яка зараз проводиться міжнародним аудитом по поверненню народних грошей України. А якщо порівнювати, багато це або мало, те на ці гроші можна побудувати гарну сучасну лікарню, оснащену гарним устаткуванням”, - заявляє М.АЗАРОВ.

“Тому ми вітаємо це рішення американського суду й сподіваємося, що на цьому робота не закінчиться, і всі ті багатомільярдні витрати, які пішли невідомо куди, будуть компенсовані нашим людям. Це серйозний урок усім чиновникам, і насамперед нинішнім, які здійснюють державні закупівлі. Рано або пізно ось такі корупційні схеми закупки за завищеними цінами приладів, устаткування або ліків, рано або пізно всі ці схеми будуть зруйновані, закупівлі стануть прозорими. А щодо того, що було зроблено з порушенням закону, відбудуться правові дії, і не тільки збиток буде відшкодований, а й винуватці покарані”, - наголосив прем’єр.

За словами М.АЗАРОВА, це рішення суду – “серйозний прецедент, я б сказав, перший міжнародний прецедент стосовно державних закупівель, новий крок у боротьбі з корупцією. Він свідчить, що винуватці не сховаються за кордоном, і гроші не сховають”.

Крім того, як ідеться у заяві прес-служби Кабміну, “прес-служба «Батьківщини» нічого не змогла відповісти по суті того факту, що американський суд визнав фінансові махінації під час закупівлі вакцин в період діяльності уряду ТИМОШЕНКО, а також прийняв рішення відшкодувати Україні понад 19 мільйонів доларів збитків, завданих цією оборудкою”.

“Натомість прес-служба політсили спромоглася лише на кумедну спробу «перевести стрілки»: «не виключено, що й власники фірм-посередників, які наживались на закупівлі ліків, є людьми з оточення АЗАРОВА». А тепер уряд АЗАРОВА через суд змусив їх повертати гроші? Яскравий приклад інтелектуальної кризи прес-служби”, зазначають у Кабміні.

“Насправді очевидним є факт, що саме чинний уряд чесно і цілеспрямовано доклав зусиль, щоб організувати об’єктивне розслідування фінансових махінацій попередньої влади і добивається повернення нашій державі грошей, виведених посередниками, які обслуговували схеми уряду ТИМОШЕНКО”, наголосили у прес-службі уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 травня, Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів заявив, що 20 травня «суд округу Орегон (штат Орегон, США) прийняв рішення, відповідно до якого до державного бюджету України буде повернено понад 19 млн. доларів, незаконно витрачених урядом Ю.ТИМОШЕНКО на придбання медпрепаратів за завищеними цінами через ланцюг посередників. 23 травня апеляційна інстанція підтвердила рішення суду, відхиливши вимоги захисту відповідача».

«Відповідачем за позовом виступала корпорація «Олден Груп». Саме вона разом з українською компанією «Інтерфарм» була посередником закупівлі вакцини, що за кошти українських платників податків здійснив уряд ТИМОШЕНКО. Суд встановив, що ціна вакцин була завищена в декілька разів, і таким чином Україні було завдано суттєвої шкоди», - сказано у заяві.

У відповідь у партії «Батьківщина» заявили, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО на мав стосунку до закупівлі медпрепаратів за завищеними цінами.

Як зазначається у цій заяві, «закупівлю лікарських засобів та вакцин, про які йдеться в рішенні американського суду за позовом "Укрвакцини", здійснював не уряд Ю.ТИМОШЕНКО як колегіальний орган, а Міністерство охорони здоров’я за власною ініціативою».

У «Батьківщині» нагадали, що за закупівлі вакцин у МОЗ безпосередньо відповідав заступник міністра Зиновій МИТНИК як керівник тендерного комітету міністерства. «Це той самий МИТНИК, який за особистої ініціативи Миколи АЗАРОВА був призначений міністром охорони здоров’я вже при владі ЯНУКОВИЧА», - сказано у заяві.

«Не виключено, що й власники фірм-посередників, які наживалися на закупівлі ліків за схемами МИТНИКА, є людьми з оточення АЗАРОВА», - припустили у прес-службі «Батьківщини».

«Про це свідчить і той факт, що М.АЗАРОВ активно захищав свого ставленика під час розгляду у парламенті питання відставки З.МИТНИКА у 2010 році, незважаючи на те, що у корупції З.МИТНИКА звинувачували однопартійці прем’єра з Партії регіонів. Зокрема, депутат від ПР Валерій КОНОВАЛЮК у вересні 2010 року заявляв таке: «Більшість претензій щодо зловживань та корупції в МОЗ, коли він (МИТНИК) очолював тендерний комітет, стосуються, перш за все, його. Під усіма документами, де Україна купувала препарати, медичне обладнання в 3-5 разів дорожче, стоїть його підпис», - зазначається у заяві партії.