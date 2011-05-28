Генпрокурор про Тимошенко, посла США та чисті вигадки

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА заявляє, що в день, коли Юлія ТИМОШЕНКО була затримана в ГПУ, він сам став ініціатором зустрічі з дипломатами.

Про це він заявив в ефірі "Великої політики з Євгенієм Кисельовим".

"Це моя ініціатива запросити дипломатів. Коли я побачив та почув істерію з цього питання, особливо заяви, тих хто підтримував ТИМОШЕНКО в цій ситуації та вигадував фантастичні заяви, я вирішив за необхідне запросити дипломатів європейських країн та посла США", - сказав В.ПШОНКА. Генпрокурор наголосив, що він спокійно пояснив дипломатам всю ситуацію та відповів на їх запитання. "Йшла спокійна розмова. Звичайно були питання по всім кримінальним справам, які розслідуються відносно Юлії ТИМОШЕНКО, а це три кримінальні справи. Я проінформував, і цим закінчилася зустріч", - сказав В.ПШОНКА.

Він наголосив, що всі заяви про те, що Ю.ТИМОШЕНКО була випущена тільки завдяки приходу до Генпрокуратури дипломатів, не відповідають дійсності. "Всі розмови про те, що тільки прихід дипломатів допоміг уникнути ТИМОШЕНКО арешту - це чисті вигадки", - наголосив він.