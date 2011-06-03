Мешканці Кирнасівки просять запровадити у них надзвичайний стан

Кирнасівська селищна рада створила «загони народної самооборони» та звернулася до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням запровадити у селищі надзвичайний стан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

Причиною для запровадження надзвичайного стану називається «загроза посилення конфлікту між власниками акцій Кирсанівського цукрового заводу та селянами, а також - загроза техногенної катастрофи у селищі, яка станеться у разі реалізації наміру власників акцій розібрати завод на металобрухт».

Зокрема, голова Вінницької обласної організації профспілки «Трудящі» Ігор ПОПЕНКО заявив: «Вся інфраструктура життєдіяльності селища – системи водопостачання та водовідведення – перебувають на балансі заводу. І якщо завод поріжуть на металобрухт, у селі неминуча техногенна катастрофа. Тому мешканці села та профспілки створили народні дружини та охороняють завод».

«У зверненні до Президента громади селища йдеться, що обставини, які склалися у селищі, прямо відповідають умовам, за яких може бути запроваджений надзвичайний стан, аж до введення військ. Це, відповідно до ст. 4 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», - «виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного характеру», «руйнування особливо важливих об’єктів життєзабезпечення», «блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян», - зазначається у повідомленні.

Також селяни звернулися до Генеральної прокуратури з проханням розслідувати законність заволодіння акціями громади та питання законності набуття корпоративних прав ВАТ «Кирнасівський цукровий завод», а до Верховної Ради – з вимогою створити відповідну слідчу комісію.

«Активна громадянська позиція селян та профспілок вже дала перші результати. Керівництво ОДА пообіцяло зупинити беззаконня. Але люди вірять, що лише втручання Президента – гаранта Конституції – зможе гарантувати дотримання законності та запобігти катастрофі. Селяни чекають на перевірку законності придбавання акцій заводу, а також наведення правопорядку», - заявляє заступник голови НФПУ Григорій КАБАНЧЕНКО.

Як повідомлялося, 19 травня на території Кирнасівського цукрового заводу Тульчинського району Вінницької області виник конфлікту між працівниками підприємства з числа місцевих жителів та прибулими на завод особами у супроводі представника від ТОВ, якому було продано майновий комплекс заводу. Під час конфлікту помер чоловік. Також, за даними міліції, за медичною допомогою до Тульчинської районної лікарні після силового протистояння на заводі звернулося 15 громадян, з яких 6 були госпіталізовані.

Профспілка «Трудящі» входить до складу НФПУ та, окрім проблем Кирнасівського цукрового заводу, опікується на Вінниччині схожими питаннями на Красносільскьому та Турбівському цукрових заводах