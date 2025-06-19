За словами Железняка, це рішення підтримали 244 депутати.

Верховна Рада України підтримала дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Олеся Довгого. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, який зауважив, що це рішення підтримали 244 депутати.

"Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого. За - 244. В парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів, 398", - зауважив він.

Відповідним проєктом постанови, оприлюдненим на сайті парламенту (№13387), передбачається достроково припинити повноваження Довгого, якого було обраного в одномандатному виборчому окрузі №102, Кіровоградська область, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

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Як відомо, Довгий був членом Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Раніше на своїй сторінці у Facebook Довгий повідомив, що написав заяву про складання мандата народного депутата. Він зазначив, що наразі більше не бачить можливості "бути продуктивним у парламенті".

"Продовжую допомагати ЗСУ та розвивати соціальні, благодійні проєкти", - написав Довгий.

Скільки нардепів працюють в парламенті

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ВР Руслан Стефанчук озвучив фактичну кількість народних депутатів, які реально працюють в парламенті. За його словами, з 399 нардепів реально голосують та присутні в сесійній залі приблизно 340-350 осіб.

Спікер уточнив, що цифра присутніх може коливатись, адже "накладаються різні обставини". Водночас, за його словами, рішення, які об’єднують залу, зокрема щодо національної безпеки чи європейської інтеграції, завжди набирають у стінах парламенту від 300 голосів.

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