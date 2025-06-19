Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) цього року збільшить випуск літаків на 30%. Про це повідомив голова корпорації Вадим Бадеха в новому інтерв'ю.
"Цього року в нас буде рекорд за кількістю випущених літаків – чекаємо зростання більш ніж на 30%, але ж попередній рік теж був рекордним. Це переважно за рахунок військової техніки", – говорить голова ОАК.
За його словами, зростання за рахунок цивільної авіації буде пізніше, оскільки зараз корпорація знаходиться на етапі отримання сертифікації на літаки.
"Якщо говоримо про цивільну частину – це МС-21, SJ-100, Іл-114-300. Вони всі перебувають на вирішальному етапі випробувань, і паралельно готується їхнє серійне виробництво", – додав Вадим Бадеха.
Російське авіабудування – головне
Теза щодо рекорду за кількістю літаків, які побудують в цьому році, виглядає дивно, адже з самої анексії Криму РФ стикається із санкційним тиском Заходу. Це позначилось на кількості побудованих літаків.
За підрахунками російського ЦАСТ, якщо у 2014 році Збройні сили РФ отримали 101 бойовий і навчально-бойовий літак нового виробництва, то у 2018-му ця цифра зменшилася до 50. А у 2021 році загальна кількість впала до 21 літака.
Справжнім випробуванням для російського авіабудування стала повномасштабна війна.
У минулому році фахівці підрахували, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала. Після повномасштабної війни ОАК випустила лише сім придатних до експлуатації авіалайнерів, тоді як планувала побудувати 108.
Дещо краще за останні роки виглядала ситуація у військовій авіації. Як вважають західні фахівці, у 2024-му Москва виготовила кілька десятків бойових машин, включаючи відносно сучасні Су-57 "п’ятого покоління".