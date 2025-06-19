Ця заява виглядає дивною з урахуванням динаміки російського літакобудування.

Російська Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) цього року збільшить випуск літаків на 30%. Про це повідомив голова корпорації Вадим Бадеха в новому інтерв'ю.

"‎Цього року в нас буде рекорд за кількістю випущених літаків – чекаємо зростання більш ніж на 30%, але ж попередній рік теж був рекордним. Це переважно за рахунок військової техніки"‎, – говорить голова ОАК.

За його словами, зростання за рахунок цивільної авіації буде пізніше, оскільки зараз корпорація знаходиться на етапі отримання сертифікації на літаки.

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"Якщо говоримо про цивільну частину – це МС-21, SJ-100, Іл-114-300. Вони всі перебувають на вирішальному етапі випробувань, і паралельно готується їхнє серійне виробництво", – додав Вадим Бадеха.

Російське авіабудування – головне

Теза щодо рекорду за кількістю літаків, які побудують в цьому році, виглядає дивно, адже з самої анексії Криму РФ стикається із санкційним тиском Заходу. Це позначилось на кількості побудованих літаків.

За підрахунками російського ЦАСТ, якщо у 2014 році Збройні сили РФ отримали 101 бойовий і навчально-бойовий літак нового виробництва, то у 2018-му ця цифра зменшилася до 50. А у 2021 році загальна кількість впала до 21 літака.

Справжнім випробуванням для російського авіабудування стала повномасштабна війна.

У минулому році фахівці підрахували, що РФ побудувала у 15 разів менше авіалайнерів, ніж планувала. Після повномасштабної війни ОАК випустила лише сім придатних до експлуатації авіалайнерів, тоді як планувала побудувати 108.

Дещо краще за останні роки виглядала ситуація у військовій авіації. Як вважають західні фахівці, у 2024-му Москва виготовила кілька десятків бойових машин, включаючи відносно сучасні Су-57 "п’ятого покоління".

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