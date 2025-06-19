Російські загарбники перекинули з Курщини на Донеччину елітні підрозділи операторів БПЛА. Про це розповів Денис Кардаш, головний сержант батальйону БпЛА Black Raven 93-ї бригади "Холодний Яр", в етері на Radio NV.
"Рубікон" працює на нашому напрямку, "Судна ніч" – вони так і підписані. Це збір тих гарних пілотів. Вони себе показали добре для свого командування на Курську, коли виносили нам логістику. Вони там навчилися, їх зібрали. Вони гарно забезпечені, забезпечуються напряму від командування. І людьми й технікою, всім. Вони навчилися, їх зібрали, там хороші кадри, добре навчені. І вони дуже добре працюють по логістиці, це оптоволокно, "Ланцети", "Молнії", – розповів Кардаш.
Водночас він додав, що Сили оборони адаптуються до нових умов: "Тактика дуже змінилася за 2-3 місяці. Ми змінилися з приводу логістики – як заїжджати, коли заїжджати, на чому. Це все змінилося. Змінився захист укриттів хлопців, як піхоти, так і пілотів. Захищаємо трохи іншим способом і це вирішує багато проблем. Оптоволокном працюють, вони вміють. Це засідки здебільшого на техніку. Ми знаємо, як їх виявляти. Є пости, спостереження. Ми виявляємо, знищуємо, в цьому напрямку працюємо вже краще".
Ситуація на фронті: важливі новини
Напередодні про те, що росіяни почали професійно застосовувати безпілотні літальні апарати, розповів і командир взводу ударних БпЛА 109-ї бригади Єгор Фірсов. Він зазначив, що наслідки цього відчуваються на фронті упродовж останніх місяців.
Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни повідомляють, що російські загарбники визначили для себе Торецький напрямок як пріоритетний для свого наступу. Експерти посилаються на нещодавню спробу штурму РФ на цьому напрямку великою механізованою колоною.