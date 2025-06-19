Відомо, що новий гаджет отримає OLED-екран розміром 5,5 дюйма в складеному вигляді і 7,8 дюйма в розкладеному.

Як повідомляє відомий аналітик Мін-Чі Куо, Apple повинна випустити свій перший складаний смартфон вже наступного року. У Купертіно так довго не виходили на цей ринок, щоб як слід підготуватися.

За його інформацією, Foxconn, постачальник складальних комплектів, офіційно запустить проєкт складного iPhone у вересні-жовтні 2025-го. Тоді як більшість компонентів все ще перебувають у розробці, Куо зазначає, що складаний дисплей, який викликає особливий інтерес в учасників ринку, вже затверджено.

Серійне виробництво смартфона очікується влітку 2026 року, а презентація і запуск у продаж – восени того ж року. Apple збирається позиціювати складаний пристрій як частину своєї лінійки iPhone 18.

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Офіційних подробиць про такий iPhone поки немає – тільки інсайдерська інформація. Очікується, що смартфон отримає гнучкий 7,8-дюймовий OLED-дисплей. Тобто за розмірами він буде майже доходити до розмірів дисплея планшета. Зовнішній екран у складеному вигляді отримає діагональ 5,5 дюйма.

Раніше інсайдер Марк Гурман повідомляв, що в iPhone Fold будуть дві ключові фішки. Перша – практично непомітна складка в розкладеному стані. Друга - набагато якісніший шарнір, ніж у всіх конкурентів. Найімовірніше, його виготовлять з титану і нержавіючої сталі.

За останніми даними, складаний iPhone коштуватиме від 2000 до 2500 доларів. У перший рік після релізу Apple оцінює потенційний інтерес до новинки на рівні 6 млн екземплярів.

Apple по суті залишається єдиним техногігантом, в асортименті якого досі немає складаного пристрою. Тим часом конкуренти з Samsung цього року планують випустити свій перший телефон, що складається втричі. Також до виходу готується бюджетна "розкладачка" за ціною iPhone 16.

Нагадаємо, на конференції WWDC 2025 компанія Apple замість iOS 19 представила відразу iOS 26 у новому скляному дизайні. У компанії називають це оновлення найбільшим за останні 11 років, тобто з часів iOS 7.

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