У Steam з'явився новий хіт – драйвовий симулятор футболу в дусі Rocket League

У грі немає фолів, офсайдів і зупинок, а всі футболісти мають однакові характеристики.

Французька студія Sloclap, відома за всіма улюбленою Sifu, випустила свій новий тайтл – футбольний симулятор Rematch. Проєкт декілька місяців перебував у стадії бети, а 19 червня відбувся його повноцінний реліз.

Гравці вже встигли оцінити новинку. Піковий онлайн Rematch у Steam за кілька годин сягнув позначки в 60 000 геймерів – навіть попри те, що гра одразу вийшла в підписці PC Game Pass. І на вихідних аудиторія напевно зросте ще.

На момент написання новини у гри понад 4 тисячі відгуків – і 80 відсотків із них позитивні. Ті, хто пограв, хвалять простий, зрозумілий, але захопливий геймплей, приємний візуальний стиль і високий рівень кастомізації, але скаржаться на нестабільні сервери та баги.

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У Rematch користувачі грають за одного спортсмена в командах по 5 осіб, а класичні футбольні правила спрощено: у матчі відсутні офсайди, фоли, а м'яч не може вилетіти за межі поля – він відскакує від стін арени, як у Rocket League.

Розробники вже підтвердили, що в майбутніх оновленнях планують додати підтримку кросплея між різними платформами. Спочатку цю функцію хотіли реалізувати вже на старті, однак натрапили на технічні труднощі, відклавши реліз фічи до більш стабільної реалізації.

Вартість Rematch в українському Steam становить 680 грн. Гра також доступна на PlayStation 5 і Xbox Series X|S.

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