Також Рубен Брекельманс прокоментував можливості України отримати літак F-35.

Винищувач F-16 з одного боку є дуже швидким, а з іншого в ньому можна відчути себе "птахом у небі". Про це розповів міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс в інтерв'ю "Укрінформ", відповідаючи на запитання про свої враження від польоту на сучасному літаку.

За його словами, під час польоту на F-16 він сидів у кабіні позаду. Брекельманс наголосив, що це був чудовий досвід, адже літак є дуже маневровим.

"Ми також зробили "петлю" та виконали різні маневри. Я літав разом з одним із наших найдосвідченіших пілотів F-16. До речі, він завзято співпрацює з "Коаліцією Повітряних сил" та дуже активний у нашій оперативній групі з питань України. Тож було чудово літати разом із ним, він показав мені різні маневри, виконав кілька "трюків". Я мав змогу сповна відчути, що це таке - бути всередині F-16. Політ тривав приблизно 45-50 хвилин, і це точно досвід, який я ніколи не забуду", - підкреслив міністр.

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Він також зазначив, що мав змішані відчуття, коли країна прощалася з F-16, а натомість отримала F-35.

"Я думаю, що для багатьох людей тут, у міністерстві оборони Нідерландів, звичайно, F-16 - це щось вагоме, адже це найвідоміший винищувач. Деякі з наших пілотів літали на F-16 понад 40 років, тож він має особливе значення. Але з іншого боку, всі були дуже раді, що ми змогли передати F-16 Україні. Знаєте, це найкраще призначення, яке тільки можна уявити. Тож, з одного боку, думаю, люди відчували певний сум, але вони також знають, звичайно, що ми повинні перейти на F-35, на це нове покоління винищувачів", - пояснив політик.

Крім того, Брекельманс відзначив швидке навчання українських пілотів на F-16, а також подякував українцям за те, як вони старанно це роблять.

"Також багато наших пілотів знають, скільки часу потрібно для вивчення й освоєння F-16. А українці зараз роблять за рік те, що наші пілоти зазвичай проходять за кілька років. І це справді вражає, наскільки швидко українські пілоти та техніки здатні це робити. Тож із нашого боку також є неабияка вдячність і повага до того, як Україна та українці це роблять", - підкреслив він.

Водночас міністр висловив сподівання, що одного дня і F-35 будуть захищати українське небо, однак це потребує часу, адже вони є новим поколінням винищувачів.

"Вам потрібно переконатися, що ваші пілоти повністю навчені, що ви розумієте всі процедури та все, що з цим пов’язано. Також вам потрібно змінити свою інфраструктуру, тому що для F-35 вона не така, як для F-16. Тому це не так просто. Але, знаєте, ми змогли це зробити. Багато інших країн змогли або здатні це зробити. Тому я на 100% упевнений, що Україна також зможе зробити це в майбутньому. Але гадаю, що F-16 уже є важливим кроком. І це чудово, якщо Україна зможе успішно його реалізувати", - запевнив він.

Винищувачі F-16 від Нідерландів - що відомо

Наприкінці травня 2025 року Рубен Брекельманс заявив, що Нідерланди відправляють в Україну останній з обіцяних F-16. За його словами, це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі будуть присутні в Україні.

"Ми також навчаємо пілотів і техніків і ділимося нашими військовими доктринами, щоб Україна могла побудувати сучасні збройні сили, що відповідають силам країн-членів НАТО", - запевнив міністр.

Вже пізніше він повідомив, що останні F-16 для України вилетіли з авіабази Волкел до Бельгії. Там їх готували до передачі українським Повітряним силам.

"Це ностальгічний момент, тому що протягом десятиліть F-16 займали центральне місце в наших ВПС. Але тепер, коли ми прощаємося з ними після переходу на F-35, я не міг би придумати кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські повітряні удари F-16 є життєво необхідними для України. Вони дають змогу стримувати російську агресію і для нас також", - запевнив Брекельманс.

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