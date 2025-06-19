Іран підготував ракети для ударів по базах США, якщо Трамп вступить у конфлікт, - CBS

Тегеран офіційно попередив США про незворотні наслідки та пригрозив повномасштабною війною.

Іран підготував ракети та обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо США приєднаються до воєнних зусиль Ізраїлю проти країни. Про це повідомили високопоставлений чиновник розвідки США та чиновник Пентагону, проінформовані з цього питання, пише CBS.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що ще "не пізно" вести переговори щодо нової угоди про обмеження ядерної програми Ірану. Він дав зрозуміти, що вимагає повної відмови Ірану від цієї програми.

Трамп заявив, що іранці прагнули переговорів, і навіть запропонував направити делегацію для обговорення до Білого дому. Втім, переговори сьогодні матимуть інший тон.

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"Я сказав: "Вже справді пізно. Розумієте?" Я сказав: "Дуже пізно говорити". Є велика різниця між тим, як зараз, і тим, як було тиждень тому, до того, як Ізраїль почав завдавати авіаударів по Ірану", - зазначив Трамп.

Натомість місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй безпосередньо відреагувала на зауваження Трампа:

"Жоден іранський чиновник ніколи не просив, щоб його принижували біля воріт Білого дому... Іран НЕ веде переговорів під примусом, НЕ прийматиме мир під примусом і, звичайно ж, НЕ з колишнім підбурювачем війни, який чіпляється за свою актуальність. Іран відповість на будь-яку загрозу контрпогрозою, а на будь-які дії – заходами у відповідь".

Іранський чиновник у середу попередив, що будь-яке втручання США в конфлікт з Ізраїлем обернеться "повномасштабною війною".

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що США "повинні знати, що будь-яке військове втручання, безсумнівно, призведе до непоправної шкоди".

"Ті, хто знає історію Ірану, знають, що іранці погано реагують на мову погроз", – сказав Хаменеї, додавши, що Іран "ніколи не здасться".

Ізраїль проти Ірану - США думають над ударами

Чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану вже найближчими днями, пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

За даними ЗМІ, США можуть втрутитися у війну Ізраїлю з Іраном, щоб використати 13-тонну надбомбу для знищення ключової ядерної бази країни.Йдеться про одну зі найпотужніших неядерних бомб Сполучених Штатів — GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

Лише США володіють цією бомбою, здатною пробивати надглибокі захищені об’єкти. Іранський ядерний об’єкт у Фордо, який розташований під товстим шаром гірських порід, недоступний для звичайної ізраїльської авіації. MOP — єдина неядерна зброя, здатна знищити цю ціль.

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