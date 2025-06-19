Дальність зчитування збільшили з 0,5 до 2 сантиметрів.

Консорціум NFC Forum, до якого входять Apple, Google та інші технологічні гіганти, вперше за 14 років представив оновлену версію технології NFC. Тієї самої, за допомогою якої ми можемо платити, прикладаючи телефон до термінала.

Нова версія стандарту NFC Release 15 збільшує дальність зчитування з 0,5 до 2 сантиметрів. На практиці це означає, що більше не доведеться майже впритул прикладати банківські картки і смартфони для безконтактної оплати. Це нововведення також стосується замків з підтримкою NFC, які відчиняють за допомогою телефона або смарт-годинника, пише The Verge.

Збільшення радіуса дії стало можливим завдяки оновленому протоколу обміну даними, який не збільшує енергоспоживання. При цьому стандарт зберігає зворотну сумісність: пристрої з підтримкою NFC Release 15 зможуть взаємодіяти і з більш старими терміналами.

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Крім того, технологію хочуть зробити корисною і як бездротову зарядку, збільшивши потужність переданої енергії з нинішнього 1 Вт до 3 Вт.

У відкритий доступ технологію запустять уже у вересні. З цього моменту компанії по всьому світу зможуть використовувати стандарт. Хоча наразі невідомо, чи є NFC Release 15 суто програмним оновленням, чи потребуватиме заміни модуля NFC. У такому разі вже випущені смартфони не зможуть оцінити нововведення.

Нагадаємо, минулої осені відбувся вихід Bluetooth 6.0 – він дає змогу шукати гаджети з точністю до сантиметра. Це особливо корисно для пошуку телефонів, навушників та інших мобільних пристроїв.

Опитування показало, якими смартфонами найбільше задоволені користувачі Android у 2025 році. У списку Honor Magic 7, Xiaomi 15 Ultra та інші моделі.

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