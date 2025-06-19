Європа має бачити вступ України не як загрозу, а як можливість і стимул для європейського блоку, наголосила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард.

Заморожені російські активи можуть зменшити ціну на вступу України до Європейського Союзу (ЄС), якщо їх спрямувати на фінансування відбудови держави після війни. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний під час конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації".

"Вступ України до Європейського Союзу не безкоштовний. Проте, за оцінками Європейського політичного центру, інтеграція України коштуватиме лише 0,07-0,09% ВВП Європейського Союзу на рік. Ціна інтеграції може бути знижена, якщо спрямувати знерухомлені активи країни-агресорки на фінансування відбудови України", - сказав Пишний.

Голова Нацбанку наголосив, що це не лише економічно доцільно, а й морально та юридично обумовлено.

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"Той хто зруйнував, той має заплатити. Коли бюджети країн ЄС обмежені, цей підхід дає змогу зменшити тиск на платників податків і водночас забезпечити відновлення на стійких засадах", - відмітив голова НБУ.

У свою чергу, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард погодилася, що ЄС не повинен вбачити у вступі України в блок загрозу.

"Ми маємо бачити Україну як можливість і як стимул. Ми повинні бачити Україну як щит і як каталізатор", - додала вона.

За її словами, країни Східної Європи продемонстрували вражаюче економічне зростання після вступу до Євросоюзу, а Україна може стати важливим двигуном зростання в регіоні.

"Трансформація, що відбулася після розширення Європи на схід, була вражаючою. В середньому країни, які приєдналися до ЄС у 2004 році, майже подвоїли ВВП на душу населення за останні два десятиліття", - сказала Лагард.

Вона додала, що у період з 2004 по 2019 роки ВВП на душу населення в нових країнах-членах ЄС зріс на 32% більше, ніж у тих, які не вступали до блоку.

Вступ України до ЄС - останні новини

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що наразі він проти вступу України до ЄС. За його словами, Київ має розуміти, що інші країни, такі як Польща, Угорщина тощо мають свої власні інтереси щодо цього питання.

При цьому 16 червня прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що членство України в Європейському Союзі принесе Словаччині більше можливостей, ніж негативу.

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