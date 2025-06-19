Нова Xbox може вийти швидше, ніж усі очікували, але ціна обіцяє бути високою.

Напередодні Microsoft оголосила, що наступне покоління Xbox працюватиме на процесорах AMD. Йдеться про стаціонарні та портативні приставки. Також у компанії заявили, що геймери більше не будуть прив'язані до одного магазину – вони зможуть купувати ігри де завгодно, як на звичайному ПК. І така свобода, схоже, обійдеться дорого.

Інсайдер Kepler, добре відомий у вузьких колах, повідомив, що ціна консолі Xbox наступного покоління може перевищити позначку в 1000 доларів. Це пояснюється тим, що Microsoft більше не зможе компенсувати вартість консолі завдяки продажам ігор у своєму магазині. Компанії доведеться продавати консоль із прибутком з самого старту.

Частина користувачів заявляє про готовність заплатити більше, якщо консоль зможе замінити повноцінний ігровий ПК, тоді як інші сподіваються, що через конкуренцію ціни все ж таки скорегуються.

Відео дня

Нещодавні чутки припускають, що Microsoft може презентувати наступну Xbox вже у 2026-му році. Можливо, реліз приурочать до 25-річчя першого Xbox. Точна дата, на яку випадає річниця – 15 листопада 2026 року.

Нагадаємо, у травні Microsoft підвищила ціни на всі свої консолі, аксесуари й навіть ігри. Так, усі нові фулпрайс-релізи Xbox тепер коштуватимуть 80 доларів. А до наступного покоління консолей ігри можуть подорожчати вже до 100 доларів, вважають інсайдери.

Microsoft на тлі чуток про нову PSP анонсувала свою першу портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працює на спеціальній версії Windows з оболонкою від Xbox, а функції Game Pass вшиті з коробки.

Тим часом не виключено, що наступний Xbox може стати останньою консоллю від Microsoft. Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе, каже відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон.

Вас також можуть зацікавити новини: