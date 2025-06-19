Напередодні Microsoft оголосила, що наступне покоління Xbox працюватиме на процесорах AMD. Йдеться про стаціонарні та портативні приставки. Також у компанії заявили, що геймери більше не будуть прив'язані до одного магазину – вони зможуть купувати ігри де завгодно, як на звичайному ПК. І така свобода, схоже, обійдеться дорого.
Інсайдер Kepler, добре відомий у вузьких колах, повідомив, що ціна консолі Xbox наступного покоління може перевищити позначку в 1000 доларів. Це пояснюється тим, що Microsoft більше не зможе компенсувати вартість консолі завдяки продажам ігор у своєму магазині. Компанії доведеться продавати консоль із прибутком з самого старту.
Частина користувачів заявляє про готовність заплатити більше, якщо консоль зможе замінити повноцінний ігровий ПК, тоді як інші сподіваються, що через конкуренцію ціни все ж таки скорегуються.
Нещодавні чутки припускають, що Microsoft може презентувати наступну Xbox вже у 2026-му році. Можливо, реліз приурочать до 25-річчя першого Xbox. Точна дата, на яку випадає річниця – 15 листопада 2026 року.
Нагадаємо, у травні Microsoft підвищила ціни на всі свої консолі, аксесуари й навіть ігри. Так, усі нові фулпрайс-релізи Xbox тепер коштуватимуть 80 доларів. А до наступного покоління консолей ігри можуть подорожчати вже до 100 доларів, вважають інсайдери.
Microsoft на тлі чуток про нову PSP анонсувала свою першу портативну консоль, створену спільно з ASUS ROG. Консоль працює на спеціальній версії Windows з оболонкою від Xbox, а функції Game Pass вшиті з коробки.
Тим часом не виключено, що наступний Xbox може стати останньою консоллю від Microsoft. Інвестиції компанії в консолі більше не виправдовують себе, каже відомий ігровий інсайдер Том Хендерсон.