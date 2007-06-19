Нашу Україну можуть залишити у розбитого корита?
Мегаблок тріщить по швах
|В’ячеслав Коваль
Нагадаємо, що за словами Балоги, список може очолити лідер НСНУ В’ячеслав Кириленко. За ним - лідер "Самооборони" Юрій Луценко, міністр оборони Анатолій Гриценко, міністр закордонних справ Арсеній Яценюк, депутат Верховної ради V скликання Руслан Князевич, президент інформаційного агентства УНІАН Ірина Геращенко, губернатор Житомирської області Юрій Павленко, член НСНУ Ксенія Ляпіна, заступник голови СП Віктор Бондар і губернатор Харківської області Арсен Аваков. При цьому Балога підкреслив, що це – не остаточний варіант. "Остаточне рішення з приводу виборчого списку ухвалюватиме з`їзд `Нашої України`", - заявив голова СП. Ймовірно, це було обмовкою, адже у разі створення мегаблоку рішення про затвердження списку повинно ухвалюватися на міжпартійному з`їзді, а не на з`їзді однієї партії з трьох, що входять до блоку.
Разом з тим Комерсант-Українаприпускає, що як заява, так і обмовка Балоги може бути частиною політтехнології, спрямованої на виключення Правиці з можливого складу мегаблоку.
Нагадаємо, що вчора Юрій Луценко, лідер “Народної Самооборони” під час передвиборної поїздки до Дніпропетровська заявив, що допускає можливість виходу "Самооборони" зі складу мегаблоку. За умови, що до 1 липня не будуть узгоджені всі технічні принципи створення блоку.
В той же час один із спонсорів Самооборони – Давид Жванія, як стверджує видання, є одним з послідовних супротивників створення блоку з НСНУ і "Правицею".