Янукович промчав повз журналістів - «на роботу»

З резиденції президента у "Межигір’ї" виїхав кортеж Віктора Януковича.

На великій швидкості він проїхав повз журналістів, які зібралися біля воріт.

Слідом за кортежем виїхала машина прес-секретаря Януковича Дарки Чепак.

Чепак вийшла до журналістів з великим букетом троянд і почала роздавати їх колегам, вітаючи з професійним святом.

Однак присутні відмовилися брати квіти.

Тоді вона відкрила багажник автомобіля, де лежав багатокілограмовий торт з написом "З днем журналіста".

На питання, чому президент не зупинився, Чепак відповіла: "Він поїхав на роботу".

За її словами, "сьогодні у президента запланована зустріч з керівниками провідних засобів масової інформації".

На питання, чому Янукович не запросив журналістів до Межигір’я, як обіцяв ще рік тому, Чепак відповіла:

"Запитайте про це на прес-конференції президента, яка запланована на кінець червня-початок липня".

Оскільки журналісти не взяли квіти, Чепак поклала їх на землю біля в’їзду до резиденції.

Торт вона поклала на сходи комендатури Межигір’я, після чого поїхала до адміністрації президента.

Однак ні квіти, ні торт ніхто з журналістів не взяв.

Українська правда