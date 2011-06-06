Тимошенко побажала, щоб День журналіста не перетворився на Ніч

Лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників засобів масової інформації - Днем журналіста.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі «Батьківщини», вона зауважила: «У цей день традиційно бажають цікавих інтерв’ю, сенсаційних розслідувань, гучних репортажів, вдалих фотознімків. До цих зрозумілих побажань хочу додати ще одне: щоб День журналіста не перетворився на Ніч».

«Ані суди, що ставлять свої рішення вище Конституції, ані охоронці, які перешкоджають роботі, ані політики, які нерідко вважають, що журналістів легко купити – не можуть і не мають заважати роботі ЗМІ. Чесність, неупередженість, об’єктивність – ці загальновідомі принципи роботи журналіста дедалі частіше стають під загрозу у сучасній Україні. Бажаю вам сил і наснаги, щоб відстояти своє право на професію. Ну і, звісно, – журналістської вдачі», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.