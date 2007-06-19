Ганна Герман: Борони Боже від таких помаранчевих цінностей

Депутат від Партії регіонів Ганна Герман не сприймає максиму: успіх цієї влади залежить від того, чи прийняла ця влада цінності Помаранчевої революції. Так вона заявила в інтерв’ю УНІАН.

“Борони Боже. Якщо цінності Помаранчевої революції це те, що робиться сьогодні, – тиск на Конституційний суд, переслідування людей, незаконні звільнення, заяви Президента про те, що він зробить усе, щоб Цушка притягти до відповідальності... – Обурювалася Герман. - Якщо помаранчеві цінності дають можливість вказувати пресі, кого підтримувати на виборах, а Президенту – визначати формат коаліції ще до виборів, то причому тут демократія? Чи не вважаєте, що коли такі підходи візьмуть гору, Україна скотиться до гіршої ситуації, ніж та, що була за Кучми? Коли нищиться Конституційний суд, коли тричі на добу Президент змінює голову УДО, коли Генпрокурору дають вказівки садити за грати суддів КС... Я починаю боятися таких „демократичних” принципів”.

Разом з тим вона заявила, що Борис Безпалий, який нещодавно вийшов із Нашої України навряд з’явиться у виборчих списках ПР, а Сергію Головатому – ще одному “політичному біженцеві” – не обіцяли місця судді Європейського суду в обмін на відстоювання принципу юридичної чистоти дострокових виборів.

“Списки формує з’їзд партії, підкреслила Герман. - Думаю, однак, що Борис Безпалий сам не хотів би йти з Партією регіонів, бо він ніколи не мав нічого спільного з Партією регіонів”. Але якби це залежало від Ганни Герман, то вона запросила би Безпалого до списку, “тому що це – порядна людина”. “Я люблю людей, які йдуть проти течії,” - додала регіоналка.

Щодо Сергія Головатого, то "він не належить до людей кон’юнктурних, - зауважила нардеп. - Якщо йдеться про Європейський суд, то я не знаю про таку обіцянку... Але й не бачу в Україні кандидатури більш гідної на цю посаду, ніж він”.

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