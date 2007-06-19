Імпічмент від ”регіонів”: видно й хати, та далеко чухрати

Народний депутат України Василь ХАРА (фракція Партії регіонів) вважає, що на сьогоднішній день процедура імпічменту Президента України не може бути результативною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХАРА сказав на засіданні парламенту, відповідаючи на запитання народних депутатів як голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з вивчення питань аналізу стану дотримання Конституції і законів України нормотворчої і правозастосовної діяльності державних органів, посадовців, суб`єктів владних повноважень.

Він підкреслив, що, «на жаль, це не приведе до тих результатів, яких ми хочемо».

За його словами, процедура імпічменту Президента України виписана таким чином, що «у нас Президент як цар недоторканний зрештою».

Депутат нагадав, що парламент неодноразово приймав рішення про створення спеціальної комісії, спеціального слідчого, спеціального прокурора (напевно, мається на увазі ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії – УНІАН), але президенти - і попередній, і нинішній, накладали вето.

Водночас В.ХАРА підкреслив, що «Президент і його команда повинні знати, що не сьогодні, так завтра, не завтра, так післязавтра їм треба буде відповідати відповідно до чинного законодавства України».