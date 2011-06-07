Литвин відсьогодні - у Швейцарії

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН розпочав триденний офіційний візит до Швейцарської Конфедерації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Програмою візиту передбачені зустрічі В.ЛИТВИНА з Президентом Швейцарії Мішелін КАЛЬМІ-РЕЙ, з президентом Національної Ради Швейцарії Жаном-Рене ГЕРМАНЬЄ, з президентом Ради Кантонів Ханшейрі ІНДЕРКУМОМ, з мером м.Берн Александром ТШЕППЕТОМ.

В.ЛИТВИН також проведе зустрічі з керівництвом Українського Товариства в Швейцарії і діловою та суспільною елітою Швейцарії.

Голова Верховної Ради України також відвідає фабрику провідного швейцарського виробника молочних продуктів компанії «Емі» та монастир Айнзідельн.

До складу парламентської делегації увійшли п’ятеро народних депутатів України.