Майстер-клас для керівників: як грамотно підібрати співробітників

У четвер, 9 червня, в УНІАН у рамках роботи Лабораторії "Зроби себе сам!" відбудеться майстер-клас Олени ЛАМАНОВОЇ «Як грамотно підібрати нових співробітників силами керівника».

Як говорить О.ЛАМАНОВА, «бізнес створюють і руйнують люди. Завдання кожного керівника - обрати з багатьох претендентів на вакансію не кращого, а відповідного на даний момент часу фахівця. В чому різниця між «кращим» і «відповідним»? – приходьте, розберемося. Також обговоримо, як залучити в компанію або підрозділ «правильних» людей, як оцінити їхні якості та здібності, як організувати випробувальний термін».

Майстер-клас розраховано на початківців і майбутніх керівників підрозділів, керівників із досвідом, а також власників малого бізнесу і HR–спеціалістів компаній.

У ході майстер-класу обговорюватимуться питання:

Що таке відповідальність як явище і за що відповідає керівник підрозділу і компанії. Підбір нових співробітників як зона відповідальності керівника.

Прості правила успішного підбору для керівника – що потрібно знати для того, щоб підбір був ефективним і результативним у найближчій і довгостроковій перспективі. В чому полягає ефективність і як вимірюється результат підбору.

Три кити успішного підбору – три найважливіші якості при первинній оцінці кандидата на посаду незалежно від посади й спеціалізації.

Як виявити правдивість кандидата при підборі – дуже простий тест. Ви навчитеся робити це самі.

Випробувальний термін – що випробовуємо?

Дата – 9 червня, четвер.

Час проведення: 18:30 – 21:30.

Місце проведення: Київ, вул. Хрещатик, 4, УНІАН.

Докладніше про запис на майстер-клас - http://seminars.unian.net/ukr/detail/94

*** Олена ЛАМАНОВА, коуч і тренер із управління людьми в колективі, основ комерції, питань підприємництва і ділових взаємин у сімейному бізнесі, власник і провідний фахівець із навчання тренінгової компанії «Трилліум™».http://trillium.com.ua/

Пропоноване заняття є фрагментом курсу навчання «Школа Лінійного Керівника» - http://trillium.com.ua/agentstvo-po-upravleniyu-personalom/

Вже відбулися майстер-класи за темами:

28 квітня, «Як правильно управляти людьми в сучасних умовах, формування особистості керівника»;

12 травня, «Ділова бесіда зі співробітником як інструмент управління»;

18 травня, «Як створити ефективну команду для реалізації бізнес–завдань»;

2 червня, «Ефективні інструменти мотивації співробітників компанії та підрозділу».

Додаткові уточнюючі запитання за програмою можна поставити тренеру безпосередньо:

098-298-21-46, skype: lamanova.e, Олена ЛАМАНОВА.