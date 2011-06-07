Міліція просить Шкіля пройти судмедекспертизу

Слідчі Головного управління МВС України в Києві виписали народному депутату Андрію ШКІЛЮ направлення на судово-медичну експертизу, аби встановити, в якому він був стані, перебуваючи за кермом під час ДТП за його участю.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків столичної міліції.

В ЦГЗ зазначили, що під час проведення судово-медичної експертизи експертами будуть витребувані медичні документи з лікарні, в якій після дорожньої аварії лікувався А.ШКІЛЬ.

Разом з тим у міліції зазначили, що в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП, відбулося відтворення подій на місці аварії, в якій взяла участь інша сторона автопригоди.

А.ШКІЛЮ також буде запропоновано провести за його участю таку ж процедуру.

Водночас у міліції не виключили, що в разі, якщо медекспертиза визнає винуватцем автопригоди народного депутата, то зібрані матеріали будуть направлені до відповідних органів, які, у свою чергу, можуть звернутися до Верховної Ради на надання нею згоди про притягнення А.ШКІЛЯ до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, А.ШКІЛЬ ввечері 6 травня потрапив у ДТП у Києві.

Автомобіль «Nissan Qashai», за кермом якого перебував народний депутат, рухався з проспекту Науки у напрямку вулиці Промислова та з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Volksvagen». 58-річний водій «Volksvagen» і двоє його пасажирів не постраждали.

За фактом ДТП слідчим відділом Голосіївського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу.