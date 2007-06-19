Янукович недвозначно подякував Верховній Раді за роботу

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вдячний народним депутатам за конструктивну роботу під час усього періоду роботи Верховної Ради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у листі керівника уряду, оприлюдненому сьогодні під час пленарного засідання головою ВР V скликання Олександром МОРОЗОМ.

У листі прем’єр-міністр зазначив, що, незважаючи на труднощі і перепони, які довелося долати депутатам, парламент протягом усього часу забезпечує разом з урядом життєдіяльність країни.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, без законів, ухвалених парламентом, неможливо було б прискорити темпи економічного розвитку і реалізацію важливого соціального пакету. «Сьогодні ми можемо сказати, що ми разом заклали фундамент для тих стандартів життя людей, які прагнемо створити в Україні», - зазначається у листі.

В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що депутати і Кабмін разом продовжуватимуть потрібну для України справу.

«Я називаю ВР п’ятого скликання парламентом реформ, тому що були здійснені принципові реформи влади в Україні. І ми з вами будемо продовжувати і закріплювати цей процес», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що спільними зусиллями вдалося немало зробити, але ще більше має бути реалізовано згодом. «Мені шкода, що нам не дають продовжувати працю, не дають завершити ті заходи з підвищення стандартів життя громадян України, які ми запланували», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що прагне і надалі працювати з кожним народним депутатом, оскільки було доведено ефективність роботи і відповідальність перед людьми.