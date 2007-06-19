До кінця тижня помаранчевий мегаблок матиме лаконічну назву

Народний депутат V скликання від “Нашої України” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявляє, що до кінця тижня буде вирішено питання щодо назви блоку демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив сьогодні на прес-конференції у Тернополі, що з цього приводу ще тривають переговори.

“Ми вважаємо, що вона (назва - УНІАН) має бути лаконічною. Обов’язковою також є присутність у назві нашої партії як найбільш відомого та розповсюдженого об’єднання”, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що партнери по блоку хочуть бачити у назві блоку і назви їхніх політичних сил, “але тоді назва стане дуже громізкою та невимовною. Та, гадаю, цього тижня з назвою блоку все вирішиться остаточно”.

За словами Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, угода про створення блоку демократичних сил фактично підписана, переговори тривають лише щодо назви.

Голова тернопільського обласного осередку “Нашої України” Олег ГУМЕНЮК також зауважив, що 54% депутатських мандатів отримають за результатами парламентських виборів члени “Нашої України”, 25% - “Народної самооборони Юрія Луценка”, 21% - “Руху - Української правиці”.

На думку Ю.КЛЮЧКОВСЬКОГО, такий розподіл не зовсім відповідає політичним уподобанням електорату, “але ми пішли назустріч нашим партнерам”.