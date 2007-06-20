Блок Тимошенко замінить у Київраді 15 депутатів (список)

Фракція БЮТ у Київській міській раді планує зареєструвати нових депутатів, замість виключених, до проведення дострокових виборів у Верховну Раду.

Як повідомив кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції народний депутат V скликання від БЮТ, голова політради БЮТ у Києві Анатолій СЕМИНОГА.

“У нас сьогодні активно працюють юристи. Є позови в судах. Я переконаний, що ще до завершення цього виборчого процесу ми це питання вирішимо”, - сказав А.Семинога.

Він наголосив, що “закон про імперативний мандат сьогодні діє”. За словами А.Семиноги, судові рішення з цього питання, зокрема, рішення Дніпровського районного суду Києва від 13 червня, яким зупинено чинність рішення міжпартійного з`їзду БЮТ від 2 червня про дострокове припинення повноважень окремих депутатів Київради від БЮТ, дозволило тільки “відтягнути на якийсь час” процес приходу до Київради нових депутатів.

“Юристи БЮТ відпрацювали схему приведення депутатів до присяги. Ця процедура відпрацьована на всіх судових рівнях - від районного суду до Верховного. І нам залишається цю процедуру пройти. Те, що не змогли на цій сесії завести нових депутатів, - це тільки питання часу. Я переконаний, що ще до чергових виборів у Верховну Раду ми зможемо вирішити питання в Києві і заведемо нових депутатів у сесійний зал. І Київрада працюватиме в повному складі з новими депутатами. І там буде сформовано нову більшість”, - сказав А.Семинога.

Щодо прізвищ тих, хто прийде в Київраду на зміну викресленим із списків депутатам, він повідомив, що це будуть наступні 15 кандидатів згідно із списком БЮТ на місцеві вибори, який офіційно зареєстрований в територіальній виборчій комісії. “Ця інформація давно оприлюднена і давно відкрита. Питань там немає" - сказав А.Семинога.

Як повідомляв УНІАН, у списку депутатів Київради, яким рішенням з`їзду БЮТ 2 червня були достроково припинені депутатські повноваження, прізвища тих, хто пройшов на місцевих виборах за списками БЮТ у міськраду, але пізніше вийшов з однойменної фракції: Андрій АНДРЮШКІН, Андрій АРТЕМЕНКО, Віталій БАБАК, Микола БОЙЧУК, Михайло БРОДСЬКИЙ, Олександр ДАНИЛОВ, Олександр ДРАПІЙ, Олексій ЄВЛАХ, Світлана ЗОРІНА, Андрій ІВАНОВ, Олексій КРИВОПИШИН, Леонід КРЮЧКОВ, Віктор МАНЖУРА, Олександр ПРИТИКА, Олександр СВЕРБІУС.