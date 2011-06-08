Янукович пропонує змінити головного на телебаченні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посади голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України Юрія ПЛАКСЮКА та пропонує призначити на цю посаду Олександра КУРДІНОВИЧА.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЯНУКОВИЧ відповідно до пункту 24 частини першої статті 85 Конституції України вніс подання про надання згоди Верховної Ради України на призначення О.КУРДІНОВИЧА на посаду голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України.