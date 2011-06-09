Представник Януковича одержав своє в.о. назад

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Віктора ПЛАКІДУ в.о. постійного представника Президента в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Екс-голова Ради міністрів Криму, екс-міністр палива і енергетики АРК В.ПЛАКІДА перебував на посаді в.о. постійного представника Президента в Криму з середини жовтня 2010 року по 12 січня ц.р., коли В.ЯНУКОВИЧ призначив постійним представником Президента в Криму звільненого в результаті адміністративної реформи міністра регіонального розвитку і будівництва України Володимира ЯЦУБУ.

7 червня В.ЯНУКОВИЧ призначив 64-річного В.ЯЦУБУ головою Севастопольської міської державної адміністрації, звільнивши його з посади постпреда, а його перший зам впродовж цього півроку - В.ПЛАКІДА - одержав назад дві літери.