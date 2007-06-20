Гриценко боїться, що мегаблок розвалиться через ультиматуми

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає членів майбутнього блоку за участю «Нашої України», “Народної самооборони” та “Руху – Української правиці” не висувати один одному ультиматумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора журналістам у літаку по дорозі до Москви.

«Кожна зі сторін повинна зняти будь-які ультимативні вимоги і думати про те, яким чином досягти найбільшого результату на виборах», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що будь-які ультиматуми або провокативні викиди інформації у ЗМІ щодо того, хто яким буде у списку, або озвучування певних речей належать до категорії або провокацій, або є свідченням того, що хтось не хоче бути в блоці.