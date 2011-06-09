Адвокат водія Луценка заявив відвід складу суду

Адвокат водія екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА заявив відвід колегії суддів Печерського райсуду, мотивуючи це їхньою заангажованістю у розгляді справи.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА, Олексій БАГАНЕЦЬ попросив суд відкласти сьогоднішнє засідання у зв’язку з необхідністю ознайомитися з матеріалами справи, оскільки він нещодавно взявся з цю кримінальну справу.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати, щоб прийняти рішення за висловленими клопотаннями.

Довідка УНІАН. Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня 2011 року Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

23 травня на засіданні Печерського районного суду Києва Ю.ЛУЦЕНКО заявив про припинення голодування, й після суду його відвезли до СІЗО.

27 травня суд переніс на 9 червня розгляд по суті кримінальної справи проти Ю.ЛУЦЕНКА через неявку на засідання адвоката іншого обвинуваченого у справі, водія екс-міністра Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.