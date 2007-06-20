Партія Кінаха заявляє, що змиритися вона не може

Партія промисловців і підприємців України сподівається, що суди і Центральна виборча комісія ухвалять виключно правове рішення у справі “обнулення” списку виборчого блоку “Наша Україна”.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві ПППУ.

“Партія промисловців і підприємців не збирається миритися з політичним рішенням „обнулення” виборчого списку блоку «Наша Україна» на виборах 26 березня 2006 року і заявляє про свою незгоду з ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду відмовити у відкритті апеляційного впровадження”, - підкреслюють автори заяви.

В документі йдеться, що ПППУ не вважає своєю самоціллю боротьбу за депутатські мандати, не ставить за мету будь-якою ціною перешкодити процесу легітимного розпуску Верховної Ради України V скликання та організації позачергових виборів в ВРУ. “Але вона не може змиритися з фактами порушення своїх прав і готова захищати їх усіма засобами, які відповідатимуть нормам законодавства та Конституції України”, підкреслили в ПППУ.

„Ми захищаємо свої позиції, щоб припинити небезпечне поширення суспільно-політичної боротьби за межі правового поля. Ми наполягаємо на дотриманні законних прав ПППУ, тому що не можемо дозволити принципу політичної доцільності панувати над верховенством закону”, - йдеться в заяві.

Автори документу нагадують, що угода про створення блоку „Наша Україна” не передбачала можливості виключення з нього будь-якої партії. Міжпартійний з’їзд блоку відбувся без запрошення делегатів від ПППУ, а його рішення були прийняті без дотримання встановлених законодавством та угодою про створення блоку процедур, йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Печерський суд Києва визнав законним рішення міжпартійного з’їзду “Нашої України” про виключення зі списку блоку всіх кандидатів у народні депутати, які не були обрані за результатами виборів у березні 2006 року.

16 червня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Печерського суду і відмовив ПППУ в розгляді апеляційної скарги.