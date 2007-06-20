Мороз зізнався, що Муза приходить до нього у Верховну Раду

Через тиждень вийде російськомовна збірка поезії Олександра МОРОЗА «Белый снег на каменной террасе». Про це сам автор повідомив сьогодні на прес-конференції в Коростені.

За словами О.МОРОЗА, через тиждень має вийти «сигнальний» екземпляр цієї збірки. О.Мороз також повідомив, що під час тритижневої відпустки він продовжуватиме писати вірші.

На запитання журналістів, чи є в нього «політична лірика», О.МОРОЗ відповів, що він такого жанру не знає. За його словами, він інколи під час ведення засідання парламенту пише вірші.

Водночас О.МОРОЗ додав, що політичні події «це не та тема, яка надихає, це, скоріше, тема, яка обурює».